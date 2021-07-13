İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte, “İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun” dedi.

İllere göre haftalık vaka yoğunluğu şu şekilde oluştu:

Adana: 9,43

Adıyaman: 11,54

Afyon:31,89

Ağrı: 193,86

Aksaray: 29,08

Amasya: 27,42

Ankara: 59,1

Antalya: 65,02

Ardahan. 80,07

Artvin: 30,68

Aydın: 11,97

Balıkesir: 16,77

Bartın. 15,08

Batman: 49,82

Bayburt: 19,53

Bilecik: 30,63

Bingöl: 45,78

Bitlis: 119,09

Bolu: 50,51

Burdur: 32,95

Bursa: 27,95

Çanakkale: 17,73

Çankırı: 22,35

Çorum: 37,73

Denizli: 21,71

Diyarbakır: 76,82

Düzce: 33,36

Edirne: 11,04

Elazığ: 38,44

Erzincan: 35,4

Erzurum: 61,98

Eskişehir: 68,52

Gaziantep: 17,85

Giresun: 23,4

Gümüşhane: 16,23

Hakkari: 80,21

Hatay: 6,21

Iğdır: 25,83

Isparta: 45,2

İstanbul: 56,75

İzmir: 22,16

Kahramanmaraş: 10,79

Karabük: 36,94

Karaman: 19,61

Kars: 36,15

Kastamonu: 31,09

Kayseri: 53,26

Kırıkkale: 65,3

Kırklareli: 27,92

Kırşehir: 48,14

Kilis: 5,6

Kocaeli: 34

Konya: 40,18

Kütahya: 70,23

Malatya: 32

Manisa: 18,54

Mardin: 45,4

Mersin: 41,2

Muğla: 16,69

Muş: 40,62

Nevşehir: 36,73

Niğde: 37,56

Ordu: 50,17

Osmaniye: 6,56

Rize: 59,82

Sakarya: 55,92

Samsun: 23,97

Siirt: 231,67

Sinop: 29,57

Sivas: 66,99

Şanlıurfa: 20,99

Şırnak: 27,15

Tekirdağ: 27,75

Tokat: 56,03

Trabzon: 49,88

Tunceli: 10,79

Uşak: 20,84

Van: 100,41

Yalova: 38,04

Yozgat: 24,58

Zonguldak: 25,03