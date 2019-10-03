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"İlkyardımcı Yetki Belgeli" eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda hasta ve yaralılara karşı hızlı ve etkili bir müdahale uygulanarak ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla ilkyardım Eğitimi için talepte bulunan kişilere yönelik olarak eğitim verildiği ifade edildi. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitmenleri, Osman Tök, Elif Uzun, Ahmet Patıraman, Bekir Ardoğan, Serhat Tatlısu tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonu’nda "İlkyardımcı Yetki Belgeli" temel ilkyardım eğitimi verildi. (Haber Merkezi)

"İlkyardımcı Yetki Belgeli" eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda hasta ve yaralılara karşı hızlı ve etkili bir müdahale uygulanarak ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla ilkyardım Eğitimi için talepte bulunan kişilere yönelik olarak eğitim verildiği ifade edildi. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü İlkyardım Eğitmenleri, Osman Tök, Elif Uzun, Ahmet Patıraman, Bekir Ardoğan, Serhat Tatlısu tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonu’nda "İlkyardımcı Yetki Belgeli" temel ilkyardım eğitimi verildi. (Haber Merkezi)

03 Ekim 2019 Perşembe 21:30
"İlkyardımcı Yetki Belgeli" eğitim verildi
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