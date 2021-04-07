İlksen Ceritoğlu Kurt, Nanografi’yi ziyaret etti

Önceki dönem Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Ahlatcı Holding bünyesinde AR-GE çalışmalarını yürüten Nanografi A.Ş.’nin ODTÜ Teknokent’teki merkezini ziyaret etti.

İş Geliştirme Sorumlusu Güner Gavaz ve diğer teknik yetkililerden bilgi alan İlksen Ceritoğlu Kurt, grafen, nasal covit aşısı, pcr testi başta olmak üzere pek çok yerli ve milli buluşa imza atan kadroyu ve bu girişimi himaye eden iş insanı Ahmet Ahlatcı’yı kutladı ve Nanografi’yi “Türkiye’nin gururu” olarak niteledi. (Haber Merkezi)

