Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 15 il temsilcisinin belirlendiği ve haftasonu Albayrak İlkokulu’nda yapılan İLKSAN seçimlerinde merkezin iki üyesi ile birlikte toplam 15 üyeden 11’inin sendikalarından çıkmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

İLKSAN seçiminde Çorum merkezde üyeleri Mehmet Silsüpür ile Vedat Kara, Alaca’da Mustafa Kuzu, Boğazkale’de Emin Saltık, Dodurga’da Mehmet Yanık, İskilip’te Ömer Dalkuç, Laçin’de Ahmet Serttaş, Mecitözü’nde Zafer Aydın, Ortaköy’de Kıvılcım Elif Eğri, Osmancık’ta İbrahim Gündoğdu ve Sungurlu’da Tuncay Şahin’in ipi göğüslediğini ve seçimi kazandığını anlatan Selim Aydın, sadece Bayat, Kargı, Oğuzlar ve Uğurludağ’da diğer adayların seçildiğini kaydetti.

İLKSAN seçimleri sonrası bir açıklama yaparak oyunu kullanıp oyun bozan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ettiğini belirten Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Aydın: “Eğitim çalışanları İLKSAN’a sahip çıkmak için sandık başına gitmiştir. Böylelikle Türk Eğitim-Sen 11, Eğitim Bir-Sen ise 4 delege çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte Eylül ayında ilimizde 15 delege arasından seçilecek olan üst kurul delegeleri ( 3 kişi) Türk Eğitim-Sen temsilcilerinden oluşacaktır. Eğitim çalışanları çok net bir şekilde İlksan Emin Ellerde diyerek bir kez daha Türk Eğitim Sen’e olan güvenlerini ortaya koydular. Tercihleriyle, istikametimize onay veren kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Oy veren ya da vermeyen tüm İLKSAN üyeleri emin olsun ki; arkadaşlarımız 1996’dan beri olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de emanetlerine sahip çıkmayı sürdürecektir. Meslektaşlarımızın alın teri olan birikimleri, yine ve yalnız onlar için hizmete dönüşmeye devam edecek. Bugün yapılan seçimle, İLKSAN’ın kaynakları ve imkanları üzerine hesap yapanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı. Evet, bugün bir defa daha görüldü ki, eğitim çalışanları hür iradeleriyle tercih yapma imkanına sahip olduğunda, aklı selim tavır, tokat gibi birilerinin yüzünde patlıyor. İLKSAN üyelerinin aklıyla alay edercesine “Bağımsız adayları destekliyoruz” yalanıyla ortalıkta endam edenlerin foyaları seçim mahallerinde, afişlerle, posterlerle ortaya çıkmıştır.

Türkiye genelinde 355 sendika yöneticisini aday gösteren, esir aldıkları okul ve milli eğitim yöneticileriyle eğitim çalışanlarını baskı altına alan, kamunun tüm imkan ve gücünü babalarının malı gibi tepe tepe kullanan, sonuç almaya yönelik her türlü iftira, yalan ve tezgaha sarılan “yoksunlar” bugün boylarının ölçüsünü aldılar!

İLKSAN üyeleri, kendilerini kandırmaya çalışanlara 19 Haziranda bariz şekilde dedi ki; “Gizli oy açık tasnifle yapılan bu seçimde irademize ipotek koyamayacaksınız, İLKSAN’ın karar alma sürecinde size yetki vermiyoruz.” İşte bu kadar! Ne yaparsanız yapın, işte bu kadarsınız! Eğitim çalışanları, vicdanları ve hür iradeleriyle noktayı koymuştur: İLKSAN EMİN ELLERDE! Bu seçim, eğitim çalışanlarının gönüllerini fethetmiş ve güvenini kazanmış sendikanın TÜRK EĞİTİM SEN olduğunu göstermiştir. Birileri, itibarsız sendikalarını adaylarının arkasına saklasalar da sonuç değişmemiştir. Türk Eğitim Sen'in İLKSAN başarısında emeği geçen tüm teşkilatımızdan Allah razı olsun. Teşekkürler, Türk Eğitim Sen'e güvenen ve inanan eğitim camiasına” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

