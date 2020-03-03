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İlkokulda kitaplarını imzaladı

Yazar Nehir Aydın Gökduman, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

İlkokulda kitaplarını imzaladı

Yazar Nehir Aydın Gökduman, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

03 Mart 2020 Salı 20:14
İlkokulda kitaplarını imzaladı

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1/I sınıfı öğretmeni Güldane Alparslan, ‘’Çikolatalı Masallar’’ kitabının yazarı Nehir Aydın Gökduman’ı sınıflarında misafir etti.

Öğrencilerinin 1. Sınıf olmasına rağmen ’’Çikolatalı Masallar’’ adlı kitabı kısa sürede bitirdiklerini dile getiren Alparslan, minik öğrencilerine sürpriz yaparak, kitabın yazarı Gökduman’ı öğrencileriyle buluşturdu.

Minik öğrencilerle sohbet edip keyifli anlar geçiren Gökduman, her öğrenciyle de ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. ‘’Çikolatalı Masallar’’ adlı kitabını imzalayan Gökduman, 1/I sınıfı öğretmeni Güldane Alparslan’ın teşekküründen sonra minik öğrencilere veda etti.

1969 Çanakkale doğumlu olan Gökduman, 1991’de,19 Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’dan mezun oldu. Kısa süren bir meslek hayatının ardından yazım çalışmalarına başladı. Roman, öykü ve çocuk edebiyatı alanında birçok kitabı bulunan Gökduman evli ve üç çocuk annesi.(Haber Merkezi)

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