İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim sevinci yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığının, ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçileceği kararı üzerine okullarda öğrenci ve öğretmen hareketliliği başladı.

Belirtilen kademeler arasında yer alan ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarına giden öğrenciler de anne ve babalarıyla eğitim kurumlarının yolunu tuttu.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri sağlandı.