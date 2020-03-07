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İlkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

Çorum'da ilkokul öğrencileri, cep harçlıklarını birleştirip Barış Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. 

İlkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

Çorum'da ilkokul öğrencileri, cep harçlıklarını birleştirip Barış Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı. 

07 Mart 2020 Cumartesi 13:47
İlkokul öğrencileri harçlıklarını Mehmetçiğe bağışladı

Kent merkezindeki Öğretmen Mukadder Akaydın İlkokulu 4-E sınıf öğretmeni Ali Doğan, öğrencilere milli ve manevi duygularını geliştirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağış kampanyası başlattı. 

Öğrenciler, cep harçlıklarından 227 lira toplayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının hesabına yatırmak üzere öğretmenlerine teslim etti. 

Doğan, Mehmetçiğe katkıda bulunmak amacıyla fedakarlık gösteren öğrencilerine teşekkür etti.  

Öğrenciler de bağış kampanyasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü anlatan resimler çizip, sınıf panosuna astı.

Son Güncelleme: 07.03.2020 19:34
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