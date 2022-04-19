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İlkokul çocukları, 23 Nisan öncesi resim yeteneklerini sergilediler

Özel Hastane’nin  düzenlediği “Kahraman Sağlık Çalışanları” konulu resim yarışmasında ilk üç dereceyi, Hüseyin Alptuğ (Özel Doğa İlkokulu), Ada Eryaşar (Özel Bahçeşehir İlkokulu) ve İpek Öztürk (Bahçelievler İlkokulu) aldı. 

Güncel 19.04.2022, 20:51
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İlkokul çocukları, 23 Nisan öncesi resim yeteneklerini sergilediler

Çorum Özel Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında çocuklara yönelik düzenlemiş olduğu 3. Geleneksel Resim Yarışması’nı gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzenlenen ve AHL Park’ta yapılan yarışmaya, il genelindeki tüm ilkokulların 1. ve 4. sınıfları arasındaki öğrenciler katıldı.  Bu ylılki yarışmada katılımcı çocuklardan “Kahraman Sağlık Çalışanları” konusundaki yeteneklerini sergilemeleri istendi. Yarışmanın ilk yılında “Çocuk Gözüyle Hastane ve Doktor”, ikinci yılında da “Benim Hastanem, Benim Doktorum” konuları işlenmişti. Etkinlik alanında çocuklar Çorum Özel Hastanesi tarafından sağlanan boya çeşitleri ile resimlerini kendilerine ayrılan sürede yaptılar. 
Resim yarışmasına bu yıl da yoğun bir katılım sağlandı ve aileleri ile birlikte AHL Park’ta buluşan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdiler. 
Katılan her çocuğa kitap ve katılım sertifikası verildi. 
Yarışmanın değerlendirmesi, Çorum Özel Hastanesi tarafından oluşturulan jüri tarafından yapıldı. yapılmıştır. Yarışmanın düzenleme ve değerlendirme kurulu şu isimlerden oluştu: Çorum Özel Bilgi İlkokulu Resim Öğretmeni Aybüke Eliaçık, Çorum Özel Ada İlkokulu Resim Öğretmeni Ceren Karataş, Çorum Özel Bahçeşehir İlkokulu Resim Öğretmeni Engin Eryaşar, 
Çorum Özel Doğa İlkokulu Resim Öğretmeni Gülden Kolukısa, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Arş. Gör. Melike Sinem Yılmaz, Çorum Özel Pınar İlkokulu Resim Öğretmeni Serdar Karaca, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Yavuz Yücel.
 Değerlendirme sonucunda ise şu öğrenciler derece aldı: 
1. Çorum Özel Doğa İlkokulundan Hüseyin Alptuğ Duman
2. Çorum Özel Bahçeşehir İlkokulundan Ada Eryaşar
3. Bahçelievler İlköğretim okulundan İpek Öztürk. 
İlk üçe giren öğrencilere Çorum Özel Hastanesi tarafından bisiklet, tablet ve kablosuz kulaklık hediye edilecek.
Üç öğrenci de Mansiyon ödülü almaya hak kazandı.
Ayrıca ilk 3 ve mansiyon ödülleri haricinde sergileme ödülü olarak 20 resim daha belirlendi. Sergileme ödülü almaya hak kazanan öğrencilere de kitap seti hediye edilecek.
Hastane İşletme Müdürü Türker Cengiz, etkinlik alanının kullanımını sağlayan AHL Park Genel Müdürü Ayhan Kocabaş ve Reklam-Pazarlama Uzmanı Edanur Ergin Baran ile jüri üyelerine teşekkür ederken, “Çorum Özel Hastanesi olarak çocuklarımızın bu mutlu gününe tanıklık etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. 
Yarışmanın ödül töreni 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te AHL Park AVM’de yapılacak ve aynı anda da seçilen resimler sergilenecek.

(Haber Merkezi)
 

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