Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İlköğretim öğrencilerine el hijyeni ve gıda güvenliği eğitimi

Çorum’da ilköğretim öğrencilerine "El Hijyeni ve Gıda Güvenliği" konulu eğitim verildi. İlköğretim çağındaki öğrencilerde farkındalık oluşturmak için düzenlenen eğitim, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Gamze Nur Müdejci tarafından gerçekleştirildi.

İlköğretim öğrencilerine el hijyeni ve gıda güvenliği eğitimi

Çorum’da ilköğretim öğrencilerine "El Hijyeni ve Gıda Güvenliği" konulu eğitim verildi. İlköğretim çağındaki öğrencilerde farkındalık oluşturmak için düzenlenen eğitim, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bengi Özkahraman ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Gamze Nur Müdejci tarafından gerçekleştirildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:32
İlköğretim öğrencilerine el hijyeni ve gıda güvenliği eğitimi

Eğitim kapsamında 8 okulda yaklaşık 1000 öğrenciye, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, hastalık yapan mikroorganizmalardan korunma yolları ve doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak ve videolarla birlikte aktarıldı. Söz konusu eğitimde ayrıca, gıdaların bozulmamaları için çocukların alabileceği önlemler, gıda güvenliği açısından doğru beslenme çantası hazırlama, gıdaların doğru saklanması, gıda ambalajının kontrolü, doğru etiket okuma ve son kullanma tarihi kontrolü hakkında bilgiler de verildi. Öğrenciler tarafından dikkatle ve coşkuyla takip edilen eğitimde, gıdaların bozulmaları önlenerek israfın önüne geçilebileceği de dile getirildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
“En güzel idare şekli”
“En güzel idare şekli”
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”
“Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli”
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”
“Yurdumuz için en büyük kazançtır Cumhuriyet”
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”
Sungurlu’da coşkulu kutlama
Sungurlu’da coşkulu kutlama
“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”
“Atatürk, Türk müziğine özel önem veriyordu”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim