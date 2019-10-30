İlköğretim öğrencilerine el hijyeni ve gıda güvenliği eğitimi

Eğitim kapsamında 8 okulda yaklaşık 1000 öğrenciye, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi, hastalık yapan mikroorganizmalardan korunma yolları ve doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak ve videolarla birlikte aktarıldı. Söz konusu eğitimde ayrıca, gıdaların bozulmamaları için çocukların alabileceği önlemler, gıda güvenliği açısından doğru beslenme çantası hazırlama, gıdaların doğru saklanması, gıda ambalajının kontrolü, doğru etiket okuma ve son kullanma tarihi kontrolü hakkında bilgiler de verildi. Öğrenciler tarafından dikkatle ve coşkuyla takip edilen eğitimde, gıdaların bozulmaları önlenerek israfın önüne geçilebileceği de dile getirildi. (Haber Merkezi)