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İlköğretim Haftası Anıt’a çelenkle başladı

2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

İlköğretim Haftası Anıt’a çelenkle başladı

2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:43
İlköğretim Haftası Anıt’a çelenkle başladı

2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda bir tören düzenlendi. Burada düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, şube ve okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla göndere bayraklar çekildiği sırada dengesini kaybetmeye başlayan bir öğrencinin ayakta güçlükle durduğunu gören öğretmeni, koşup baygınlık geçiren öğrencisine destek vererek yere düşmesine engel oldu. İstiklal Marşı’nın bitmesiyle birlikte 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Burada ilk müdahalesi yapılan öğrenci daha sonra ambulansla tedbir amaçlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencinin beklemekten dolayı tansiyonunun düşmesi sonucu rahatsızlık geçirdiği öğrenilirken, tedavisinin ardından kendisine gelen öğrenci yeniden okuluna döndü. (Yusuf ÇINAR)

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