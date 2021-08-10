İlknur ile Emre’nin nikâhını Aşgın kıydı, Külcü ise nikâh şahidi oldu 

Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan düğünde, genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, önceki Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de nikâh şahitleri arasında yer aldı.

ÇORUM HABER, Suzan-Mesut Yıldız ve Gülsüm-Elvan Ekin çiftlerini kutlar, İlknur ile Emre’ye ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

