İlknur Başer beraat etti

TCK’nin 301. Maddesi’nden açılan davaya katılmak üzere Çorum’a gelen Başer, beraatla sonuçlanan duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu davanın açılması SOL Parti’nin örgütlenme, siyaset yapma hakkını engelleme ve iktidarın mevcut politikalarını eleştirme hakkını gasp etmek amaçlıdır. Bu anlamda ülkenin her ilinde dağıtılan SOL Parti genel merkez bildirisinden dolayı sadece Çorum'da dava açılması düşündürücüdür. Bu davanın hiç açılmaması gerektiği bugünkü beraat kararı ile kanıtlanmışken, aynı eylem nedeniyle hakkımızda başka bir gerekçeyle bir dava daha açılmıştır. Açılan yeni davadan da derhal beraat kararı verilmelidir. SOL parti olarak Çorum'da halkın yaşadığı işsizlik, açlık, zam ve adaletsizlikler karşısında çare üreten politikalarımızla örgütlenmeye devam edeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

