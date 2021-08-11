İlker ve Sibel çifti dünyaevine girdi

GÜL-DER Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz ile GÜL-DER çalışanı Sibel Ocak’ın düğününe ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hitit Esnaf Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ile çok sayıda davetli katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikahta, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Elektrikçiler Odası Genel Sekreteri Eyüp Bolat ile GÜL-DER Başkanı Necat Yazıcı nikah şahitliği yaptı.

ÇORUM HABER, Öztürk ve Kabalak ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

(Gülbahar TAŞ)

