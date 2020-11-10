“İlke ve devrimlerinin ışığı yolumuzu aydınlatacak”

Emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi veren, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri bir deha olduğu kadar, ileri görüşlü ve akılcı bir devlet adamı olduğunu belirten Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin en büyük aydınlanma hareketlerinden birini gerçekleştiren Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini akla ve bilime dayalı sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamıştır.

Çağdaş bir toplum yaratan, aydınlık bir gelecek bırakan Atatürk, ulusumuz için hiç sönmeyecek bir ışıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve büyük devrimci Atatürk’ün, ilke ve devrimleri yolumuzu her zaman aydınlatacaktır. Ulusumuz, tarihinden aldığı güçle ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatacaktır.

Genel Sağlık-İş, Cumhuriyeti sindiremeyen her türlü düşünceye karşı yorulmadan, yılmadan kararlılıkla mücadele edecek, Türkiye Cumhuriyeti’ni, korumak ve yükseltmek için tüm çabayı gösterecektir. Açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyor, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.” (Haber Merkezi)