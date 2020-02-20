İlke Haus’un temelleri atıldı

Belediye Blokları Bahçeli Evler Çoraklık Mevkii’nde temelleri atılan, 36 daire olarak planlanan İLKE HAUS projesinde, 29 daire satılırken son 7 daire ise sahiplerini bekliyor.

Müşteri memnuniyeti ve kaliteyi estetik, mimari tarzla buluşturan İnşaat Firması Sahibi Ekrem Keçeli, binalara kazandırılan teknoloji ve güvenlik sistemlerini bir üst çıtaya taşımayı hedefliyor.

“SADECE BİNAYI DEĞİL, CEPLERİ DE ISITACAK”

Keçeli yaptığı açıklamada, “ Temelleri atılan İLKE HAUS yapımı tamamlandığında Çorum mimarisine katkı sağlayacak bir yapı meydana gelecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi projemiz Avrupa standartlarında, son derece güveli bir proje olacak. Bu projede bir ilk olarak çatıya konumlandıracağımız güneş panelleri sayesinde enerji üretimi sağlanacak. Buradan elde edeceğimiz geliri ise binanın ortak kullanım giderlerine ayıracağız. Güneş paneli sistemi sadece binayı değil, cepleri de ısıtacak” ifadelerine yer verdi.

İsviçre’deki tüm kalite ve konforu Çorum’a taşıdığını belirten İnşaat Firması Sahibi Ekrem Keçeli'nin yeni projesi olan İLKE HAUS'un içerisinde iş yeri, fıtness salonları, kamelyalar, çocuk oyun grupları, yüzme havuzları ve bir çok emniyet tedbirleri olacak. Avrupa standartlarında, doğal gaz kaçak sistemleri, dairelere özel solenoid vanalar, dairelere özel Türk hamamları, ısı, ses ve su yalıtımlarının yanı sıra 60 araçlık bir otopark hizmeti de bulunacak. Ayrıca otopark, her daireye iki otopark alanı ve binaya ait 10 adet misafir otopark alanıyla mülk sahiplerinin misafirlerine özel otopark alanlarının bulunması sağlanacak.

“KONFORLU BİR ALAN VAAT EDİYORUZ”

Keçeli proje ile ilgili aktardığı bilgide, " Binanın zemininde fitness salonları, sığınak, bir üst katında iş yeri olacak. Birinci ve ikinci katta 1+1, 2+1, 3+1, daireler var. Diğer katlarda büyük metrekare 3+1 ve 4+1 dairelerimiz olacak. Birinci kattan sonra panaromal olarak bütün Çorum'u görebileceğiniz eşsiz bir manzara sunuyoruz. Mülk sahiplerine konforlu bir alan vaat ediyoruz.

“SON 7 DAİRE”

Çoruma nitelikli ve sağlam mimari yapılar kazandırmanın kendisine büyük mutluluk verdiğinin altını çizen Ekrem Keçeli, Çorum halkına projemize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 36 daireden şu an sadece 7 dairemiz kaldı. Biz bu işe büyük emek ve tecrübeyle başladık. Bize güvenen Çorum halkına en iyi hizmeti sunmak için her taşını titizlikle koyacağımız İLKE HAUS projemiz Çorum halkına layık bir projedir. Bu imkanlara sahip bir evi mülk edinmek isteyenler bize Whatsaap hattımızdan ulaşabilirler. İrtibat için 0041 76 569 99 56 hattı kullanabilirler” dedi.

“YAPTIĞIMIZ HER YENİLİK AMACINA ULAŞIYOR”

Ekrem Keçeli’nin daha önceki projesi olan NAZLI HAUS’un bahçesinde sosyal sorumluluk kapsamında inşa edilen ahşap oluk çevredeki sokak hayvanların su ihtiyacını karşılıyor. Keçeli yaptığı açıklamada, “Biz insanın yaşam alanını tasarlarken doğanın tüm renklerini içine katarak düşünüyoruz. Hayvanlarda doğanın bir parçası olarak hayatımızda var oluyorlar. Onların ihtiyaçlarına yönelik yaptığımız bu yenilik amacına ulaştı ve hayvanlarımız buradan su ihtiyacını karşılıyor. İnsanlık sadece insana değil, doğaya saygı duyup sahip çıkmakla oluyor. Bizler bunun bilincindeyiz” şeklide konuştu.

(Volkan Sınayuç)