İlkbaharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Çiğdemlerin açtığını gören çocuklar çiğdem toplamaya giderken mutlulukları yüzlerine yansıdı. Aileleri ile birlikte çiğdem toplamaya giden vatandaşlar hafta sonunu mutlu geçirdi.

Topladığı çiğdemleri kökleriyle birlikte demetleyen bazı çocuklar, baharı müjdeleyen sarıçiçekleri sevdiklerine hediye ederken yetişkinler de yaşanan sevince ortak oldu.

(Yusuf ÇINAR)