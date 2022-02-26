İlkbaharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Çorum’da erken gelen baharın izleri yaşanıyor. Eski Ekin Yolu üzerinde çıkan çiğdemler, baharın geldiğini müjdeledi.
Güncel 26.02.2022, 15:16 26.02.2022, 15:19
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Çiğdemlerin açtığını gören çocuklar çiğdem toplamaya giderken mutlulukları yüzlerine yansıdı. Aileleri ile birlikte çiğdem toplamaya giden vatandaşlar hafta sonunu mutlu geçirdi.
Topladığı çiğdemleri kökleriyle birlikte demetleyen bazı çocuklar, baharı müjdeleyen sarıçiçekleri sevdiklerine hediye ederken yetişkinler de yaşanan sevince ortak oldu.
(Yusuf ÇINAR)
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