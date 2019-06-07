İlkbahar dönemini gezilerle tamamladılar

21-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretler kapsamında TEGV Çorum Öğrenim Birimi öğrencileri ilk olarak Boss Moda Tekstil’i ziyaret ederek günlük hayatta giydikleri kıyafetlerin üretim süreçlerini gözlemleme fırsatı buldular.

Dalgıçlar Süt Fabrikası’nda gelişim çağındaki çocukların en önemli besin kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin UHT sürecini gözlemlediler. Gelişim dönemlerindeki yol arkadaşları olan süt ve süt ürünlerini daha yakından tanıdılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çorum İstasyonu’nu ziyaret eden öğrencilere, bu kapsamda 206 nolu gözlem grubu olarak OMGİ - Sinoptik - Günlük Klima kavramlarının hava olaylarını ölçmedeki etkisi paylaşıldı.

Öğrenciler sonrasında Çorum Belediyesi Sanat Galerisi, Gıda Laboratuvarı, Çorum Müzesi, Çorum Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi, Özel Işın Göz Hastalıkları Merkezi’ni de ziyaret ettiler.

(Haber Merkezi)