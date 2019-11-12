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İlkadım Kampı’nda buluştular

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Üniversite Komisyonu, Hitit Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerle İlkadım Kampı’nda buluştu.

İlkadım Kampı’nda buluştular

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Üniversite Komisyonu, Hitit Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerle İlkadım Kampı’nda buluştu.

12 Kasım 2019 Salı 17:47
İlkadım Kampı’nda buluştular

Çorum Anadolu Gençlik Derneği, üniversite öğrencileriyle tanışıp kaynaşmak amacıyla her sene düzenlediği ilk adım kampını bu sene Armina Termal Otel’de düzenledi.

Program Kura’n-ı Kerim tilaveti ve Üniversite Komisyon Başkanı Samet Erçetin'in konuşmaları ile başladı.

40’a yakın katılımcının bulunduğu kampta AGD Çorum İl Başkanı Mehmet Göle, İl Eğitim Komisyonu Başkanı İlyas Odabaşı AGD 2. Bölge Başkanı Fatih Necmettin Altıntaş’ın eğitimlerinin yanı sıra sinevizyon, ezgi, marş, havuz, hamam, film izleme gibi etkinlikler de yapıldı. (Haber Merkezi)

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