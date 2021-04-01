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İlk ziyaret Vali Çiftçi’ye

Güncel 01.04.2021, 23:20
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İlk ziyaret Vali Çiftçi’ye

İl Genel Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Nisan ayı 1’inci oturumunda yapılan başkanlık seçiminde 1 oy farkla Meclis Başkanlığı’na seçilen Mehmet Bektaş’ın ilk ziyareti Vali Mustafa Çiftçi’ye oldu. 
AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri ile Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, yeni seçilerek göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Vali Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. (Haber Merkezi)
 

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