İlk ziyaret Ceylan'a 

Bir süre önce Yakup Sarı'nın Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Birimi’ne atanmasının üzerine boşalan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde uzman olarak görev yapan Abdullah Kodek atanmıştı.

Kodak, hafta sonu Çorum'a geldi. Çorum'da Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ı ziyaret eden İl Müdürü Abdullah Kodek, çeşitli konularda istişarede bulundu. Çorum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın da yer aldığı görüşmede Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni il müdürü Abdullah Kodek'e hayırlı olsun dileklerini iletirken, eğitimde başarı çıtasının daha yükseklere çıkarılmasını istediğini söyledi.

Ceylan, eğitime yapılması gereken yatırım ve hizmetler konusunda kendisinin ve diğer milletvekilleri ve parti teşkilatlarının her zaman yanlarında olacaklarını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

