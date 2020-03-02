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İlk ve ortaokullarda halk sağlığı semineri

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülay Yılmazel, 2020 yılı Halk Sağlığı etkinliklerinin ilk ve ortaokullarda 9 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

İlk ve ortaokullarda halk sağlığı semineri

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülay Yılmazel, 2020 yılı Halk Sağlığı etkinliklerinin ilk ve ortaokullarda 9 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacağını belirtti.

02 Mart 2020 Pazartesi 00:07
İlk ve ortaokullarda halk sağlığı semineri

Etkinlik kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine Sağlık ve Teknoloji Bağımlılığı konularında seminerler verileceğini belirten Doç. Dr. Yılmazel, seminerlerin içeriğini el hijyeni, ağız diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam ile teknoloji bağımlılığından korunma olarak detaylandırdı.

Gülay Yılmazel açıklamasında Türkiye’de kronik hastalıklar başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları ve göç üzerinde durulması gereken halk sağlığı acilleri olduğunu belirtti. Digital cihazların genç nesillerde yaygın kullanımının beraberinde hem fiziksel hem de ruhsal sorunları getirdiğini, çocukların halk sağlığı tehditlerine karşı daha savunmasız grup olduğunu belirten Doç. Dr. Yılmazel, sağlık yaşamın temellerinin çocukluk yıllarından itibaren atılması gerektiğini ifade etti. İlk ve okullarda verilecek seminerlerle öğrencilerde sağlık bilinci oluşturmayı istediklerini belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

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