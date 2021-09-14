İlk tören Anıt'a çelenk ile başladı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı.
Güncel 14.09.2021, 18:08 14.09.2021, 18:13
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Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından Anıt’a çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Milli Eğitim Müdürü Kodek’in yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni ile başlayan ilköğretim haftası etkinlikleri, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda düzenlenen kutlama töreni ile devam etti.
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, 6 Eylül’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders başı yapmasıyla başlamıştı.
(Taner ŞİMŞEK)
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