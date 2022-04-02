İlk sahura kadın davulcunun manileriyle uyandılar

Kentte, hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, ‘ramazan davulcuları’na verilen eğitime katıldı. Eğitim sonrası Kırcı, kentte ramazanda davul çalacak 43 gönüllüden biri seçildi.

Eğitimlerin ardından Kırcı, diğer erkek gönüllülerle birlikte görev yeri olan Akkent Mahallesinde ilk sahurda, davul çalıp mani söyleyerek vatandaşları kaldırdı.

Hatice Kırcı yaptığı açıklamada “İlkokulda bandocuydum, bir düğün merasiminde zurnacı ile birlikte çaldığım davulla bu işe başladım. İnsanların ilgisini çektim, 43 davulcu arasına bende seçildim ve ramazanda kentte ilk kadın davulcu ben oldum. İnsanları sahura kaldırıyorum, Tabi ben bu mesleğimi ilerletmekte istiyorum, ben bu işimi büyütüp gidebildiğim yere kadarda gideceğim. "Herkese hayırlı ramazanlar ve hayırlı sahurlar diliyorum” dedi. Kırcıyı ilk gününde Babası Mithat Kırcı da yalnız bırakmayarak “kızımla gurur duyuyorum” dedi.

(Yusuf ÇINAR)