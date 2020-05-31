İlk mobil süt merkezi Alaca Miyanesultan’a
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan proje kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği ile alınan mobil süt merkezinin ilki Alaca'ya teslim edildi.
Güncel 31.05.2020, 19:56 31.05.2020, 20:03
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Orta Karadeniz Ajansı (OKA) desteği ile alınan mobil süt merkezinin ilki Vali Çiftçi tarafından Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı Miyanesultan Köyü’nün Muhtarı Turgut Şimşek'e teslim edildi.
Miyanesultan Köyü’ndeki mobil süt merkezi teslim törenine Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Birlik Başkan Yardımcısı Muzaffer Fakıoğlu katıldı.
Proje kapsamında 10 adet mobil süt toplama ve depolama merkezi alınacağını hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, süt merkezinin Çorum hayvancılığına hayırlı uğurlu olmasını diledi.
(Haber Merkezi)
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