İlk kurban bağışı Müftü Biçer’den

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” diyerek bu yıl ki kurban bağış standının açılışını da yaparak ilk kurban bağışını kendisi yaptı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda merkez Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkı önünde vatandaşların vekalet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri için kurban bağış standı açıldı.

İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından müştereken düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna yardımcı olmak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında açlık ve yoksulluk içerisinde olanlara ulaştırılmak üzere 2020 yılı için kurban bağış standını açtı. Stant açılışına İl Müftüsü Muharrem Biçer, TDV Çorum Şube İşlemleri Yöneticisi R.Tarık Gökçe ile stanttaki din görevlileri katıldı.

BİÇER : “TDV, VEKALETLE KURBAN ALANINDA ÖNCÜ”

İl Müftüsü Muharrem Biçer, stant açılışında yaptığı konuşmasında; “Bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştireceğimiz ülke sayısı ve ülkelere götüreceğimiz gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışı müşavirliklerimiz, ateşeliklerimiz, koordinatörlüklerimiz ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel partnerlerimiz destekleriyle güvenli bir şekilde milletimizin kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

Vekaletle kurban kesim alanında öncü olan Türkiye Diyanet Vakfımız, hayırseverlerimizin vekalet verdikleri kurbanları dini usullere uygun şekilde keserek ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kesilen kurbanlar yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur’an Kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılacaktır” dedi.

“HEDEF 20 MİLYON AİLEYE ULAŞMAK”

Vakfa emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olduğunu söyleyen Biçer, konuşmasının devamında “Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmuştur. Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 77 İl, 232 İlçe de, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz” görüşünü dile getirdi.

YURTİÇİ 975 TL, YURTDIŞI 825 TL

Vatandaşların vekaletle yoluyla kurban kesim taleplerine, açılan stantlarda din görevlileri tarafından yardımcı olunacağını ifade eden İl Müftüsü Biçer, vekalet yoluyla kurban kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil 2020 yılında yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 TL olduğunu söyledi.

Müftü Biçer, “İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda Çorum Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkı önünde kurban standımızı açtık.

Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İl Müftülüğümüze gelerek, ister TDV Çorum Çarşı Şubemize gelerek, ister saat kulesi yanındaki kurban standımıza gelerek ister Cami ve Kur’an Kurslarımızdaki Din Görevlilerimiz aracılıyı ile isterlerse de tüm PTT Şubeleri ve ilgili banka şubeleri aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Ayrıca, vekâlet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine internet adresimiz olan //bagis.tdv.org.tr/ adresinden de kendileri yapabileceklerdir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)