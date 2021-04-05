İlk kez oy kullanan seçmenlerin doğum gününü kutladılar

Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Seda Özdemir, partilerinin Çorum’da derin teveccüh kazandığını belirterek, “Daha önce sosyal farkındalık projeleri geliştiren, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri teslim eden ve çalışmalarını sürekli olarak sahada gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Çorum Kadın Kollarımız anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. 2019 yerel seçimlerinde ilk kez oy kullanan ve bugün 20-21 yaşlarındaki genç hanım seçmenlerimizin doğum günlerini kutladık ve kutlamaya devam edeceğiz. Kutlama ile gerek seçmen davranışının ve oy vermenin özendirilmesi gerekse hanım kardeşlerimize, kendileri için anlamlı bir günde mutluluklarına ortak olmayı ve onların yanında olmayı hedefledik. Hanım kardeşlerimize çeşitli hediyelerimiz de vardı Genel Başkanımız Dr Fatih Erbakan’ın ve selamlarını ilettik. Mutlulukları yüzlerinden okunan genç hanım kardeşlerimizle bizim de mutluluğumuz ziyadesiyle arttı. Yeni yaşlarının yeni başlangıçlara vesile olmasını, heyecanlarını hiç kaybetmeden bu ülke için birlikte çalışmayı ve yeni yaşlarının önlerinde uzanan uzun bir ömürde hayırlara kapı aralamasını temenni ediyorum.

Çalışmalarımız genel başkanımız Fatih Erbakan beylerin rehberliğinde aralıksız devam edecektir. Yeniden Büyük Türkiye ve Adil Bir Dünya Düzeni hedefinde tüm Çorumlu vatandaşlarımızı çalışmalarımızı yakında takip etmeleri için partimize davet ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza partimizin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. (Haber Merkezi)