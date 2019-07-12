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İlk imza Emrah Uzun'dan

Yeni Çorumspor dış transferde ilk imzayı Utaş Uşakspor'dan Emrah Uzun'a attırdı.

İlk imza Emrah Uzun'dan

Yeni Çorumspor dış transferde ilk imzayı Utaş Uşakspor'dan Emrah Uzun'a attırdı.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:17
İlk imza Emrah Uzun'dan

Yeni sezonda TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Yeni Çorumspor iç transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından dış transfere yöneldi. Yeni sezon planlaması doğrultusunda dış transferde görüşmelere başlayan Kırmızı-Siyahlı yönetim Utaş Uşakspor'dan 32 yaşındaki forvet oyuncusu Emrah Uzun ile anlaşma sağladı. Yeni Çorumspor tesislerine gelen tecrübeli futbolcu Yeni Çorumspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 2.Lig takımlarından Utaş Uşakspor'un formasını terleten Emrah Uzun 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maçta forma giyerken 6 kez de fileleri sarsmayı başardı. (Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 12.07.2019 20:35
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