İlk düğün İstanbul’da yapıldı

Çorum’un önceki Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül’ün oğlu Mahmut Gül, Erzurum kökenli, İstanbul’da oturan Yasemin Turan’la, yarın akşam saat 19.00’da Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılacak düğünle dünyaevine girecek.

Genç çift için ilk düğün, önceki akşam İstanbul’da yapıldı. Düğüne, Bursa Valisi, hemşehrimiz Yakup Canbolat, Çorum’un eski İl Jandarma Komutanlarından Tuğgeneral Hakan Saraç, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Başkan Yardımcısı Nurettin Buyruk, İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, E.Müsteşar Prof.Dr. Lütfi Akca, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Çetin, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş başta olmak üzere seçkin davetliler katıldı. (Haber Merkezi)

