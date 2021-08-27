İlk doz aşısını AHL Park’ta yaptıranlar hediye kazanacak

Çorum’un gözde alışveriş ve eğlence merkezi AHL Park AVM yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Buna göre ilk aşısını AHL Park’ta yaptıran sürpriz hediyeler kazanacak.

Ziyaretçilerine bir alışveriş merkezinden çok daha fazlasını sunan AHL Park, hayatın içinden uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Toplum sağlığını gözeterek, her türlü önlem ve tedbirlerle pandemi sürecinde faaliyetlerini sürdüren ve bu konuda TSE belgesiyle tescillenen AHL Park AVM, toplum bağışıklığı için aşılamanın önemine dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Toplum sağlığı için gösterdiği hassasiyetle İl Sağlık Müdürlüğü’yle işbirliği yaparak AHL Park AVM içerisinde oluşturulan ‘Covid-19 Aşı Noktası’nda aşı yaptırma imkânı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda çeşitli hediye çekleri kazanma imkânına da sahip oluyor. AHL Park’ta bugün ve yarın ilk doz aşılarını yaptıran ziyaretçiler, sürpriz hediyeler kazanacak.

AHL Park AVM içerisinde ikinci katta oluşturulan özel aşı alanında ziyaretçiler randevu almadan aşılarını olabiliyor. Aşı uygulaması, AHL Park Covid-19 Aşı Noktası’nda sağlık personeli ve doktor kontrolünde yapılıyor. Aşı uygulamaları ise 10.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

