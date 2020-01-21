İlk dönemi etkinliklerle geçirdiler

Dönem içerisinde, okulda düzenlenen etkinlik ve faaliyetlerle öğrencilerde farkındalık oluşturmaya gayret edilen okulda öğrencilerin okuldan sonraki zamanlarını daha kaliteli geçirmeleri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak adına 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde halk oyunları, jimnastik, resim, bağlama, akıl zeka oyunları kursları açıldı. Kurslara devam eden öğrencilerin velileri, bu tarz kurs ve etkinliklerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu, öğrencilerini kurslara devam etmeleri yönünde teşvik ettiklerini ifade ederken, dönem içerisinde kutlanan belirli gün ve haftalar, projeler doğrultusunda gezi, gözlem, etkinlik, sergi, kermes, Tübitak Sergisi, Sıfır Atık Projesi, e-twinning projesi vb. alanlarda faaliyet gösterildi.

(Haber Merkezi)