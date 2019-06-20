İlk doktoralı okul müdürü

Dr. Nevzat Gencer, bu uzun süreçte kendisine her zaman destek olan hocalarına teşekkür etti. Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu uzun ve meşakkatli süreçte her zaman desteklerini aldığım danışman hocam Sayın Prof. Dr. Muammer Cengil başta olmak üzere tez savunma sınavı jürisinde bulunan hocalarım Prof. Dr. Şaban Haklı'ya, Prof. Dr. Ali Rıza Aydın'a, Prof. Dr. Halil Apaydın'a ve Dr. Öğr. Üyesi Özden Kanter'e teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca açıklamasında Doç. Dr. Yakup Coştu'ya, Nefroloji Bölüm hocaları Dr. Öğr. Üyeleri Barış Eser'e, İbrahim Doğan'a, ekibine ve hemodiyaliz ünitesi çalışanlarına da teşekkür eden Gencer, gönüllü katılımlarıyla araştırmada yer alan hastalara da şifalar diledi. Dr. Nevzat Gencer aynı zamanda doktoralı ilk okul müdürü oldu.

(Haber Merkezi)