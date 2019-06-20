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İlk doktoralı okul müdürü

Başarılı çalışmalarıyla eğitim camiasının takdirini alan Karşıyaka Ortaokulu Müdürü Nevzat Gencer, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi alanında yaptığı “Hemodiyaliz Hastalarında Dindarlık ve Öznel İyi Oluş” başlıklı tezini tamamladı. 19 Haziran’da yapılan savunma sınavı sonunda Gencer, jüri üyelerinin oy birliğiyle başarılı bulunarak Hitit Üniversitesi’nin bu alanında “Doktor” unvanını alan ilk kişi oldu.

İlk doktoralı okul müdürü

Başarılı çalışmalarıyla eğitim camiasının takdirini alan Karşıyaka Ortaokulu Müdürü Nevzat Gencer, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Psikolojisi alanında yaptığı “Hemodiyaliz Hastalarında Dindarlık ve Öznel İyi Oluş” başlıklı tezini tamamladı. 19 Haziran’da yapılan savunma sınavı sonunda Gencer, jüri üyelerinin oy birliğiyle başarılı bulunarak Hitit Üniversitesi’nin bu alanında “Doktor” unvanını alan ilk kişi oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:03
İlk doktoralı okul müdürü

Dr. Nevzat Gencer, bu uzun süreçte kendisine her zaman destek olan hocalarına teşekkür etti. Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu uzun ve meşakkatli süreçte her zaman desteklerini aldığım danışman hocam Sayın Prof. Dr. Muammer Cengil başta olmak üzere tez savunma sınavı jürisinde bulunan hocalarım Prof. Dr. Şaban Haklı'ya, Prof. Dr. Ali Rıza Aydın'a, Prof. Dr. Halil Apaydın'a ve Dr. Öğr. Üyesi Özden Kanter'e teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca açıklamasında Doç. Dr. Yakup Coştu'ya, Nefroloji Bölüm hocaları Dr. Öğr. Üyeleri Barış Eser'e, İbrahim Doğan'a, ekibine ve hemodiyaliz ünitesi çalışanlarına da teşekkür eden Gencer, gönüllü katılımlarıyla araştırmada yer alan hastalara da şifalar diledi. Dr. Nevzat Gencer aynı zamanda doktoralı ilk okul müdürü oldu.

(Haber Merkezi)

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