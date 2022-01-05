İlk başkan seçilen Ömer Latif Akdağ mazbata aldı

Çorum Marangozlar Odası Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ömer Latif Akdağ, mazbatasını da aldı.

Odanın 1 Ocak 2022 tarihinde Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda rakipsiz seçime girerek güven tazeleyen Ömer Latif Akdağ, Seçim Kurulu’na gelerek, mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde Ömer Latif Akdağ’ı oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

Marangozlar Odası Başkanı Akdağ, burada yaptığı açıklamada, hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada 24 saat telefonunun açık olacağını kaydetti.

Bilindiği gibi Ömer Latif Akdağ başkanlığındaki yeni oda Yönetim Kurulu Gürbüz Tuygun, Halit Bölükbaş, Resul Yiğitoğlu, Yücel Şahin, Ersan Özdemir ve Hamza Kabakulak'tan, Denetim Kurulu ise Ahmet Memiş, Erdem Eren ve Arzu Akta'dan oluşturulmuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

