İlk 3 ayda meydana gelen olaylar geçen yıla göre yüzde 10.5 azaldı

Çorum’da 2020 yılı ilk 3 ayında asayiş kapsamlı 3969 olay meydana gelirken, 2021 yılı ilk üç ayında 3551 olay meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın ülke genelinde işlenen asayiş kapsamlı suçlar ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmeye göre, Çorum olay sayılarında 2020 yılına göre %10,5 azalış ile ülke sıralamasında 20. sırada yer alarak iyi bir performans sergiledi.



Asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2021 yılı ilk 3 ayında Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirlikleri tarafından yürütülen görevler kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, il geneli kişilere karşı ilk 3 ayda işlenen 1933 olaydan 1864’ü aydınlatılırken, 69 olayın aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Çorum’un suç aydınlatma oranında da geçen yıla göre başarılı olduğu belirtiliyor. 2020 yılına göre %22,8 azalış ile Çorum ülke sıralamasında 10. sırada yer alarak, asayiş açısından iyi bir noktada bulunurken, suçları aydınlatma oranı incelendiğinde ise %96,4 aydınlatma oranı ile ülke sıralamasında 36. sırada yer alarak, ülke ortalamasının %94,2 üzerinde bulunuyor.

İlk 3 ayda meydana gelen olaylarda, huzur uygulamalarında, asayiş kapsamlı şok uygulamalarda, ihbar ve şüphe üzerine, Asayiş, KOM, Narkotik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından il genelinde 87 ruhsatsız tabanca, 80 ruhsatsız av tüfeği, 22 kurusıkı tabanca, 44 kesici alet olmak üzere toplam 233 suç aleti ele geçirildi. (Haber Merkezi)