“İlimizde mutasyonlu virüs var”
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, mutasyonlu virüsün Çorum’da da görüldüğünü belirterek, “Mutasyonlu virüs ilimize yüzde 80 oranında Samsun, Amasya ve Merzifon’dan geldi. Bulaştırıcılığı çok fazla ancak diğer zararları henüz tespit edilebilmiş değil” dedi.
Güncel 03.03.2021, 19:33
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Özellikle Osmancık ve Laçin’de karantinaya alınan köylerde mutasyonlu virüsün görüldüğünü kaydeden Sobacı, “Çorum’da vaka sayısı azaldı. Geçen hafta 10’a kadar düşmüştü. Mutasyonlu virüs nedeniyle biraz yükselişe geçti ama şu anda iyi durumdayız” dedi. (Haber Merkezi)
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