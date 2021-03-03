“İlimizde mutasyonlu virüs var”

Özellikle Osmancık ve Laçin’de karantinaya alınan köylerde mutasyonlu virüsün görüldüğünü kaydeden Sobacı, “Çorum’da vaka sayısı azaldı. Geçen hafta 10’a kadar düşmüştü. Mutasyonlu virüs nedeniyle biraz yükselişe geçti ama şu anda iyi durumdayız” dedi. (Haber Merkezi)