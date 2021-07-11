Ilıman ailesinin acı günü
Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden Ali Ilıman’ın oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Atilla Ilıman’ın ise amcasının oğlu olan Hakan Ilıman (48) vefat etti.
Güncel 11.07.2021, 18:47
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Alınan bilgiye göre Hakan Ilıman Ankara'da düşme sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla birlikte hayatını kaybetti.
Mürüvet, Leyla, Vedat ve Gazi Ilıman’ın kardeşleri olan ve 2 çocuk babası Hakan Ilıman’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi Çorum’a getirilerek saat 12.00’de merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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