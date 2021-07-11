Son Dakika

Ilıman ailesinin acı günü

Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nden Ali Ilıman’ın oğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Atilla Ilıman’ın ise amcasının oğlu olan Hakan Ilıman (48) vefat etti.

Güncel 11.07.2021, 18:47
18
Ilıman ailesinin acı günü

Alınan bilgiye göre Hakan Ilıman Ankara'da düşme sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla birlikte hayatını kaybetti.
Mürüvet, Leyla, Vedat ve Gazi Ilıman’ın kardeşleri olan ve 2 çocuk babası Hakan Ilıman’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi Çorum’a getirilerek saat 12.00’de merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@