Ilıman ailesinin acı günü

Alınan bilgiye göre Hakan Ilıman Ankara'da düşme sonucu geçirdiği beyin kanamasıyla birlikte hayatını kaybetti.

Mürüvet, Leyla, Vedat ve Gazi Ilıman’ın kardeşleri olan ve 2 çocuk babası Hakan Ilıman’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Çorum’a getirilerek saat 12.00’de merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

