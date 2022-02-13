İlim Yayma kavşağına üst geçit yapılması gündemde

İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 13 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını hatırlatan Kılıç, bölgeye üst geçit yapılması için resmi dilekçe sundu.

Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov da, maliyeti 2 milyon lira civarında olan üst geçidi çeşitli illere yaptıklarını, Çorum’a da yapacaklarını, ancak tek endişelerinin bu üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması olduğunu söyledi.

Silov, üst geçidin Temmuz-Ağustos ayı içerisinde tamamlanabileceğini kaydetti.

Yaptıkları ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Ulukavak Mahallesi Yaşatma, Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, şunları söyledi:

“Yıllardır canımızdan canlar kopartan çevreyolumuzun bir üst geçide ihtiyacının olduğunu anlattık durduk. En son trafik kazasında çocuk yaşında bir kardeşimizi daha kurban verdik. Biz bu konuyu gündeme getirdiğimiz an sağ olsun Sayın Vekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın beye ilk günden bugüne kadar gösterdikleri katkılarından dolayı Ulukavak halkı adına teşekkür ederiz. Bir teşekkür de Çorumspor FK amigolarına ve taraftarlarına duyarsız kalmadıkları için.

Çorum Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak bu sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedik elimizi taşın altına koyduk ve de koymaya devam edeceğiz. Perşembe günü dernek yöneticilerimizle birlikte Karayolları 7. Bölge Müdürü Sayın Rıfat Silov ve Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kopya ile bu sorunun nasıl çözülebileceğini görüştük. Rıfat Silov, ‘Maliyeti 2 milyon lira civarında olan bu üst geçidi çeşitli illere yaptık. Çorum’a da yaparız. Ama tek endişemiz bu üst geçidin vatandaşlar tarafından kullanılmaması’ dedi. Biz de Ulukavak Mahallesi Yaşatma, Dayanışma Derneği olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sayın Bölge Müdürü ve yardımcısı üst geçidin Temmuz –Ağustos ayı içerisinde bitirileceğini söylediler. Bu bilgileri Ulukavak Mahallesi ve Çorum halkı ile paylaşmayı bir görev bildik ve paylaştık” dedi. (Haber Merkezi)

