İlim Yayma Cemiyeti’nde Şahin Çalışkanoğlu dönemi

Toplantının Divan Başkanlığı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yaparken, Katip üyeliklere ise Hüseyin Kılıç ve Bahadır Şimşek seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun faaliyet ve mali raporları ibrasının ardından yapılan seçimde yönetim, denetim, merkez genel kurul üyelikleri ve müşavere heyeti seçildi.



Daha sonra yapılan seçimde ise Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Şahin Çalışkanoğlu, Mustafa Tuzcu, Osman Şimşek, Ubeydullah Ahıskalı, İlhan Akbaş, Ahmet Tuna, Ertuğrul Eren getirilirken, Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine ise Abdullah Çolak, İhsan Çetin, Güngör Karakaş, Mustafa Ayyıldız, Mustafa Mansur Yalvaçer, Nezir Kılıç, Mustafa Doğan seçildi.

Seçimde Denetim Kurulu Asıl üyeliklerine, İlhan Çakıcı, Hakkı Samed Çinkaya, Hasan Demirer, Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Raşit İnce, Ali Özdemir, Turan Ağca seçilirken, Genel Merkez Genel Kurul asil üyeliklerine Şahin Çalışkanoğlu, Mustafa Tuzcu, Osman Şimşek, Ubeydullah Ahıskalı, Yedek üyeliklerine ise İlhan Akbaş, Ahmet Tuna,Ertuğrul Eren, Abdullah Çolak seçildi.

Kongrede Şube Müşavere Heyeti için, Dr. Halil İbrahim Aşgın, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysal Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, Talip Bektaş, Ömer Sobacı, İbrahim Şahin, Hüseyin Kılıç, Bahadır Şimşek, İbrahim Ethem Demirci, İsmail Yıldız, Nuretttin Yıldırım, Ahmet Biçer, Cemal Ersoy, Ayhan Boyraz, Abduurahman Çırak, Haşim Ahlatçı, Ali Lek, Hüseyin Kısacık, Ahmet Yetim getirildi.



İki yılda bir yapılan genel kurullarını gerçekleştirdiklerini için şükrederek bir teşekkür konuşması yapan İYC Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu; “Malumunuz İlim Yayma Cemiyeti kurulduğu günden bu yana kadar sivil toplum kuruluşu olduğunu hiçbir zaman unutmadan karşılıksız olarak millete hizmet eden ülkemizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. İlim Yayma Cemiyeti kuruluş ideallerini gerçekleştirme adına genelde genel merkez özelde de il ve ilçelerde şubeleri aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Çorum şubemizde kurulduğu yıldan bu zamana kadar ilim yayma cemiyetinin kurulmuş ideallerini gerçekleştirme adına ilimizde faaliyet göstermektedir. Bu vesileyle Çorum Şubemizin kuruluşundan bu zamana kadar yönetiminde görev almış, yurtlarında hizmet etmiş, cemiyetimize maddi ve manevi destek olmuş olanlardan ahirete irtihal edenlere Cenabı Hak’tan rahmet hayatta olanlara sağlık sıhhat ve hayırlı ömürler diliyorum. Ne iyi etmişler ki bizlere bu şekilde hizmet edebilecek alanlar oluşturmuşlar.



Rabbim bu şubeye hesabi değil hasbi bir şekilde hizmet edecek insanların sayısını artırsın. Kıymetli genel kurulu üyelerimiz bizlere önümüzdeki iki yıl için önemli bir görev tevdiettiniz bundan dolayı yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim . Almış olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bundan dolayı yapacağımız hayır işlerde desteklerinizi, yapacağımız hatalardada uyarılarınıza talibiz. Ben bir önceki dönemde yönetimde görev almış tüm arkadaşlarıma ve iki dönem başkanlığımızı yapmış Mustafa Tuzcu beyefendiye teşekkür ediyorum. Sözlerimi Hazreti İbrahim’in duasından ilhamla şu şekilde bitiriyorum Rabbim geriden gelenler tarafından hayırlı Ya’d edile bilmeyi bizlere nasip eyle” dedi.

İYC kongresi eski başkan Mustafa Tuzcu’ya çalışmalarından dolayı şükran plaketi verilmesiyle son buldu.

(Haber Merkezi)