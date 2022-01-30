İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı ölüm saçmaya devam ediyor

Uğur AMASYALI - İlim Yayma kavşağında bir can daha gitti bugün...11 yaşında olduğunu öğrendiğim bir çocuğumuzu, çok feci bir şekilde kaybettik maalesef...

Orada başka başka ölümlü kazalar da oldu yıllardır, ama bugün bir başka üzüldüm bu kazaya...

Biçare yavruyu düşündüm, çektiği acıları düşündüm, bir baba olarak, bir insan olarak içim yandı...

O kavşakta yıllardır hayatını kaybeden, yaralanan, engelli kalan bir çok insanımız var. Bu vatandaşlarımızın yaşam hakları devletimizin güvencesi altında. Bu canlar hasta olsalardı, hastanede en güzel hizmeti alıp, hayata dönmeleri için çabalayacaktı devletimiz. Bu insanlar bir terör tehdidiyle karşı karşıya kalsalar, devlet hiç bir masraftan kaçmadan bu tehdidi bertaraf edecekti. Ediyor da nitekim...

Peki bu kavşak insanların hayatını tehlikeye sokmuyor mu? Bu kavşağın vukuatları önlem almak için yeterli değil midir?

Sayın yetkililer, o kavşak bir tehdittir, pazar kurulduğu için; pazartesi günleri daha da büyük tehlike oluşturmaktadır. Tehdidi ve tehlikesi de tescillidir, yıllar yılı. Lütfen daha fazla can yanmadan bir çözüm bulunuz. Köklü bir çözüme kavuşturuncaya kadar, Çevreyolu İlim Yayma kavşağını kapatmak bile seçenekler arasında olabilir, yeter ki başka hayatlar sönmesin artık...

