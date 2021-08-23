İlik kanseri Bahar yardım bekliyor

13 yaşında olmasına rağmen 12 yıldır ilik kanseri ile mücadele eden Bahar Yetgin’in ailesi artık tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığı için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Bahar'ın babası Orhan Yetgin iki ayda iğne olması gereken kızının 5. aydan bu güne kadar iğnesini yaptıramadığını, Bahar'ın yaşaması için hayırseverlerin yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kızının iğne olmayınca erimeye başladığını söyleyen Orhan Yetgin, bir baba olarak buna dayanamadığını, çaresiz kalmanın ne demek olduğunu o zaman iliklerinde hissettiğini dile getirdi.

Orhan Yetgin, 1000 Euro tutarındaki ilaç parasının payına düşen 340 Euro’luk kısmını ödemekte güçlük çektiğini duyarlı hayırseverlerden destek istediğini bildirdi.

(Haber Merkezi)

