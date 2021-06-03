Ilıca Caddesi için imza kampanyası

Ilıca Caddesi’nde önceki gün yine maddi hasarlı bir trafik kazası daha meydana geldi. Yolun dar oluşu ve yol kenarlarına cep yapılmaması nedeniyle iki tarafa park etmiş araçlar nedeniyle trafikteki araçların zaman zaman güçlük yaşadığı belirtildi. İki aracın yan yana geçmekte zorlandığı Ilıca Caddesi’nde yaşanan kazalar da trafik akışını etkilemeye devam ediyor.

Bölge esnafı ve vatandaşlar yetkililerden yolda rahatlatıcı bir düzenleme yapılmasını isterken, bu talep çerçevesinde imza kampanyası başlatarak topladıkları imzaları ilgili kurumlara vereceklerini dile getirdi.



(Haber Merkezi)

