Ilıca Bağlarına isimli cadde ve sokak isteniyor

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, Ilıca Bağları sakinleri ile yaptığı görüşmede kendisine cadde ve sokak isimlerinin olmamasından dolayı iletişimde sıkıntı çektikleri yönünde şikâyet geldiğini belirterek, “Ilıca bağlarında yeri olanları % 80’ini buralarda ikamet ettiğini biliyoruz. Cadde ile sokak isimleri olmadığı için posta ve bankalardan gelen tebligatları almakta zorlanıyorsunuz. Bu yönde sıkıntılarınızın olduğunu biliyoruz. Bunun sebebinin de bağların % 80’inde yol olmadığı için bir acil durumda ambulans ve itfaiyenin giremeyeceği yerler var. Bu yönde çok büyük sıkıntılar yaşadığınızın farkındayız” dedi.

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, fırsat buldukça bağcıları ziyaret ederek, sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Ilıca Bağlarında bağcılarla bir araya gelen Altunörs, Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı hakkında ne düşündüklerini sordu.

“BEKÇİLER SADECE ASAYİŞE BAKACAK”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın aldığı kararlarla ilgili bağcılara bilgi veren Altunörs, bağların güvenliğini sağlamak için görev yapan bekçilerin bağ işlerinde çalışmayacağını, sadece asli görevleri olan asayişe bakacaklarını söyledi.

“BAĞCILARA HER KONUDA DESTEK VERECEĞİZ”

Bağcılara her konuda destek vermeye hazırlandıklarını belirten Altunörs, “Bağ işlerinde sıkıntı çeken ve zorlanan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Başkanlığımız olarak bağcılarımız hangi işlerde zorlanıyorsa onlara yardımcı olacağız. Kurum olarak bağlarda ihtiyaç olduğunda çapa hizmetini de biz vereceğiz. Kurum adına traktör gibi ekipmanlar alıp, bağcılara bahçe sürme gibi işlerde de hizmet vermek için gerekli çalışmalara başladık. İhtiyaç olan yerlere tankerler ile su taşıyıp, hatta hayvan gübresi dahi getirip, o yönde de bedeli karşılığında hizmet vereceğiz” dedi.

“GÜZEL PROJELERİM, BÜYÜK HAYALLERİM VAR”

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olarak büyük projelere imza atacaklarına vurgu yapan Altunörs, “Başkanlık olarak çok güzel projelerim var, büyük hayallerim var, bunları hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağıma dair söz veriyorum” diye konuştu.

“BAŞKANLIĞIMIZ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

Altunörs, “Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığımızı imkânlarımızın el verdiği doğrultuda görev yaptığım süre içerisinde Türkiye’de örnek gösterilecek bir kurum haline getirmek için var gücümle çabalayacağım” şeklinde konuştu.

“YENİ İŞ İSTİHDAMLARI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Bağ ve bahçe alanlarının imara açılmasını eleştiren Altunörs, “Korumakla olduğumuz sorumluluk alanlarını geçmişte 25 ve 30 binlere varırken gelişen Türkiye şartlarında Çorum’umuzun da gelişme göstermesi sonucunda, bağ ve bahçe alanlarının imara açıldıkça bağ bahçe statüsünden düşme ve imara açılmakla birlik de sorumluluk alanlarımızın daralması sonucunda sorumlu olduğumuz alanlar 3 veya 5 binlere düşmüş çalışan bekçi sayımız ise 25 kişiyken bugün 10 kişiye düşmüştür. Bu konuda benim hayalim sorumluluk alanlarımızı genişletip, yeni sorumluluk bölgelerimizi artırarak, buna bağlı olarak artan bütçemiz ile bekçi sayımızı çoğaltıp, yeni iş istihdamları sağlamak olacaktır” dedi.

“KORUMA PARALARI ZAMANINDA ÖDENSİN”

Başkanlığının devlete yükü olmayan bütçesini kendi yapıp bağcılardan aldığı koruma parası ile hizmetleri sürdüren bir kurum olduğundan bahseden Altunörs, “Bekçi ve ofis personelimizin maaşını ve SSK’ları kendi ödeyen bir kurum olduğumuzdan dolayı herkesin koruma parasını vakti zamanında ödeyip bekçilerimizi mağdur etmemelerini istiyorum” diye konuştu.

“BAĞ YOLLARIMIZ BOZUK”

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, konuşmasının ardından bağcıların istek ve temennilerini dinledi.

Bağcıların bağ yollarının bozuk olduğundan şikayetçi olması üzerine Altunörs, ilgili kurumlarla görüşüp elinden gelen neyse yapacağına dair söz verdi.

“İSİMLERİ İLE CADDE VE SOKAK İSTİYORUZ”

Ilıca bağları sakinlerinin bağlarında cadde ve sokak isimlerinin olmamasından dolayı iletişimde sıkıntı çektiklerini söylemesi üzerine Altunörs, “Ilıca bağlarında yeri olanları % 80’ini buralarda ikamet ettiğini biliyoruz. Cadde ile sokak isimleri olmadığı için posta ve bankalardan gelen tebligatları almakta zorlanıyorsunuz. Bu yönde sıkıntılarınızın olduğunu biliyoruz. Bunun sebebinin de bağların % 80’inde yol olmadığı için bir acil durumda ambulans ve itfaiyenin giremeyeceği yerler var. Bu yönde çok büyük sıkıntılar yaşadığınızın farkındayız” diye konuştu.

“BAĞCILAR FEDAKÂRLIK YAPMALI”

Yol ve cadde konusunda bağcılardan fedakarlık yapmaları gerektiğini belirten Altunörs, “Herkes kendinden fedakarlık yapsın yolu olmayan bağ sahipleri ile karşılıklı anlaşalım ve 5 metre bağ sınırlarını çekin, ben de kurumum adına gerekli kurumlarla bir çalışma yapıp yollarınızı açalım. Cadde sokak oluşturarak isim verelim ve bu mağduriyetinizi de böylelikle en kısa zamanda gidermenin yollarına da bakalım” şeklinde konuştu.

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının korumakla yükümlü olduğu bağlarda 8 ayrı noktada bulunan ve 5 tanesi başkanlığa, 3 tanesi de bağ sahipleri tarafından mülkiyeti kendilerine ait olan bekçi evlerine başkanlığın temsil edildiği levhalar asıldı. (Haber Merkezi)