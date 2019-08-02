İlhan Öz’ün eşi Nesrin Öz hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde by-pass geçiren Nesrin Öz’ün ameliyattan çıkamadığı ve yoğun bakıma alındığı biliniyordu.
Çorum’da Karadağ Ticaret’in Kurucusu merhum Necdet Karadağ’ın kızı, Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Karadağ, Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Fatih Karadağ ve Nermin Kiraz’ın ablaları, Esra Öz ile Ahmet Öz’ün anneleri olan Nesrin Öz’ün cenazesinin, yarın, muhtemelen öğle namazından sonra Çorum’da toprağa verilmesi bekleniyor.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.