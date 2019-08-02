İlhan Öz’ün eşi Nesrin Öz hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara’da yaşamakta olan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın teyzesinin oğlu, işadamı İlhan Öz’ün eşi Nesrin Öz (63), Ankara Koru Hastanesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında hayata veda etti.