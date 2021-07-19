İlhan Çöplü defnedildi

1975 yılında kaybettiğimiz Çorum Ekspres Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Orhan Çöplü’nün eşi, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Çöplü ile Meteoroloji Mühendisi Ali Çağrı Çöplü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Salih Çöplü’nün anneleri olan İlhan Çöplü (91) geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetmişti.

İlhan Çöplü’nün cenazesi ikindi namazından sonra Ulucami’de düzenlenen cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte CHP Belediye Meclis Üyesi M. Rüştü Çağlar ile birlikte ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

