İlhan Bayrak’ı kaybettik
Çorum Vakfı’nın eski yöneticilerinden, Çorum’un ilk harita mühendisi İlhan Bayrak (90), çoklu organ yetmezliği nedeniyle, bugün saat 15.30’da evinde vefat etti.
Güncel 04.07.2022, 20:03
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Gökhan ve Baykan Bayrak'ın babaları, merhum Hacı Ali ve merhume Zübeyde Bayrak'ın oğulları, merhum Oğuz Bayrak'ın ağabeyi olan İlhan Bayrak’ın cenazesi, yarın (05 Temmuz 2022 Salı) Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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