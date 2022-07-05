İlhan Bayrak toprağa verildi

Gökhan ve Baykan Bayrak'ın babaları, merhum Hacı Ali ve merhume Zübeyde Bayrak'ın oğulları, merhum Oğuz Bayrak'ın ağabeyi olan İlhan Bayrak’ın cenazesi Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Aynı cenaze namazında Delibekiroğlu Köyü’nden gelme emekli müezzin hafız Ali Osman Ateş’in de namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

