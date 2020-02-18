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İlgü: “TOKİ haksız rekabete neden oluyor”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Pazartesi günü TSO Meclis Salonu’nda yapıldı.

İlgü: “TOKİ haksız rekabete neden oluyor”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın Şubat ayı olağan meclis toplantısı, Pazartesi günü TSO Meclis Salonu’nda yapıldı.

18 Şubat 2020 Salı 23:41
İlgü: “TOKİ haksız rekabete neden oluyor”

Gündem maddelerinin görüşülüp kabul edilmesinden sonra söz alan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut İlgü, 15. Meslek Komitesi olarak meslek grubunda bulunan üyelerle dönem içinde yapılan toplantılar, sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Belediye ve ilgili kurumlarla yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde ülkedeki inşaat sektörüyle ilgili tespitleri hakkında bilgiler verdi.

Turgut İlgü konuşmasında, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan inşaat sektörünün, gelişmekte olan diğer ülkelere göre avantajlı olduğunu ancak, sektördeki dönemsel canlanmalar ve yoğun ticari hareketlenmelerin, kaliteli ve nitelikli yatırımcıyı aynı hızla oluşturamadığını yani bu alanda yatırım yapan ve kazanç elde eden kesimin, kazançları ile mesleki ilerlemeyi aynı oranda sağlayamadığını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlgü, devletin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren en büyük yatırımcı konumunda olduğunu, TOKİ aracılığı ile eşit olmayan şartlarla başta konut üretiminde bulunduğunu, bunun da inşaat sektöründe faaliyette bulunan özel teşebbüs nezdinde haksız rekabete neden olduğunu belirtti.

Türkiye’de bir inşaat politikasının oluşmadığını, günü birlik kararlar ve geçici yöntemler ile devam edildiği sürece sektör üyelerinin zarar görmeye devam edeceğini, bu alana dair kanun ve yönetmelikler hazırlanırken sektör temsilcilerinin, odaların işveren-çalışan kesimlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini vurguladı.

üyelerinin sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.

(Haber Merkezi)

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