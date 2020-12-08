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İlginç kaza! Ağaçlara çarparak durabildi

Çorum'da seyir esnasında bir anda kontrolden çıkan otomobil kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrildi.

Güncel 08.12.2020, 10:32
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Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca kaydedildi. Çorum'da kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan otomobil bir anda kontrolden çıktı. Anlık manevra ile yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çıkan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken otomobil de güçlükle durdu.

Kaza anında kaldırımda herhangi bir yayanın olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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