İlginç kaza! Ağaçlara çarparak durabildi

Kasım ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca kaydedildi. Çorum'da kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan otomobil bir anda kontrolden çıktı. Anlık manevra ile yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çıkan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken otomobil de güçlükle durdu.

Kaza anında kaldırımda herhangi bir yayanın olmaması olası bir facianın önüne geçti.