İletişim devlerinden işbirliği

Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom müşterileri ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları yerli mesajlaşma platformu BiP ve sosyal medya uygulaması Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek. Türkiye’nin verisinin ülkede kalması için yapılan iş birliği sayesinde Türk halkı gönül rahatlığıyla bu yerli uygulamalardan faydalanabilecek.

İşbirliği kapsamında biraraya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy yapılan işbirliğinin ülkenin verilerinin ülkede kalması adına da önemine vurgu yaptı.

Tarihi anlaşmanın yerli uygulamalara destek olacağını söyleyen Murat Erkan; “Türkiye’nin teknoloji şirketleri bir araya gelerek ülkemiz için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamalarımızı halkımız artık gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Bu sayede Türkiye’nin verileri ülke içerisinde güvenle kalacak. Yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak yeni işbirliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz. Ülke insanımız adına yapılan bu iş birliğimizin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkılarını yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştirdiklerini belirten Ümit Önal ise son dönemde yerli uygulamaların öneminin bir kez daha anlaşıldığını, bu süreçte yerli uygulamaları seçen tüm kullanıcıların güvenine teşekkür ettiklerini ve önümüzdeki dönemde benzer işbirliklerinin devam edeceğini bildirdi.

Türkiye’nin yerli gücünü desteklediklerini anlatan Engin Aksoy ise müşterilerin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdikleri Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştirmeye devam ettiklerini, İletişim Pass’ta sundukları uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)