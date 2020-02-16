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İlçelerdeki eğitimci ve öğrencilere motivasyon semineri

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürlüğünce Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı, Motivasyon ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile eğitimcilere yönelik "Özel Eğitim ve Rehberlik Uygulamaları" seminerleri düzenlendi.

İlçelerdeki eğitimci ve öğrencilere motivasyon semineri

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürlüğünce Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Sınav Kaygısı, Motivasyon ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" ile eğitimcilere yönelik "Özel Eğitim ve Rehberlik Uygulamaları" seminerleri düzenlendi.

16 Şubat 2020 Pazar 21:10
İlçelerdeki eğitimci ve öğrencilere motivasyon semineri

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Rehberlik Araştırma Merkezinin de desteğiyle yapılan seminerlerde eğitimci ve öğrencilerin motivasyonunu yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Seminer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Sarı, "Hedefi olan kişiye rüzgar bile yol verir, hedefi olmayan kişiye kelebek bile engel olur. Bizim de gençlerimize hedef belirlemelerinde, motivasyon ve yaşanacak sınav kaygıları konularında yardımcı olmamız öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk aşkı ile her türlü rehberlik faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(AA)

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