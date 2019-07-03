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“İlçelerdeki atıklar, büyük araçlarla Çorum’a taşınmalı”

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Tiryaki, çöp toplama merkezleriyle ilgili komisyon olarak inceleme yaptıklarını belirterek, elde edilen bilgilere göre İl Özel İdaresi’nin, kırsalda evsel katı atık toplama taşıma hizmetini merkez ve tüm ilçelerde gerçekleştirdiğini, Merkez, Mecitözü, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinin toplanan atıklarının Çorum Belediyeler Çevre Birliği sorumluluğundaki Karapürçek Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına doğrudan transfer edilerek, bertaraf edildiğini dile getirdi.

“İlçelerdeki atıklar, büyük araçlarla Çorum’a taşınmalı”

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdullah Tiryaki, çöp toplama merkezleriyle ilgili komisyon olarak inceleme yaptıklarını belirterek, elde edilen bilgilere göre İl Özel İdaresi’nin, kırsalda evsel katı atık toplama taşıma hizmetini merkez ve tüm ilçelerde gerçekleştirdiğini, Merkez, Mecitözü, İskilip ve Uğurludağ ilçelerinin toplanan atıklarının Çorum Belediyeler Çevre Birliği sorumluluğundaki Karapürçek Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına doğrudan transfer edilerek, bertaraf edildiğini dile getirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:42
“İlçelerdeki atıklar, büyük araçlarla Çorum’a taşınmalı”

Diğer yerlerde toplanan evsel nitelikli katı atıkların ilgili ilçe belediyesinin kullandığı sahalara geçici olarak depolandığını anlatan Tiryaki, sadece Dodurga ilçe sınırlarında tespit edilen bir alana Dodurga, Oğuzlar, Lâçin ve Osmancık ilçelerinin atıklarının geçici olarak depolandığını vurguladı.

Depolama yapmak yerine daha büyük bir taşıma aracı olan semi-treyler (tır kasası benzeri) ile tek seferde, daha az yakıt tüketimi ile atıkların Karapürçek Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına transfer edilebileceğini kaydeden Abdullah Tiryaki, transfer hizmetinin çevresel değerler ve ilgili mevzuatlar gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiğinden, bu hizmeti gerçekleştirecek semi-treylere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Tiryaki, “2020-2025 yıllarını kapsayacak olan yeni Strateji Planında semi-treyler ihtiyacı yer alacaktır.

Lâçin Karayolu üzerinde bulunan saha idaremiz tarafından kullanılmamakla birlikte, İdaremize de gelen kirlilik şikayetleri içerisinde yer alabilmektedir. Bu durumda Laçin-Osmancık Yolu’nun sağında iç tarafa kaçak olarak dökümü yapılmış olan atıklar idaremiz imkânları dâhilinde kaldırılabilmiştir. Fakat Lâçin İlçesine ait geçici evsel katı atık depolama alanından yola doğru yayılmış olan özellikle poşet gibi uçuşan atıklar hususunda İdaremizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çünkü Karayolu kenarına dağılmış olan bu atıklar ilgili Karayolu Şube Şefliği tarafından, karayolunda gerekli güvenlik tedbirlerini alarak personel marifetiyle temizlik çalışması yapması gerekmektedir. Söz konusu iş İdaremiz yetki ve sorumluluk alanına girmemektedir” dedi. (Erkan BAYATLI)

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